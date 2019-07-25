РИАМО - 25 июл. В настоящее время более 74 тысяч студентов обучаются в московских колледжах, в этом году их закончили свыше 17 тысяч выпускников, сообщил журналистам в четверг начальник управления реализации государственной политики в сфере образования департамента образования и науки города Москвы Николай Антонов.

«Более 17 тысяч выпускников получили образование в этом году. Важно отметить, что количество специальностей и профессий - это живой механизм, который все время растет, который постоянно увеличивается и меняется», - сказал Антонов.

По его словам, московские колледжи открыты для школьников и взрослого населения. Каждый школьник может получить в колледже специальность, на данный момент более 60 тысяч ребят освоили различные профессии. Поступить в колледж может любой школьник после девятого или одиннадцатого класса. Кроме того, разработаны интенсивные шестимесячные курсы.

Антонов также добавил, что с 1 января этого года образование в столичных колледжах получили более 50 тысяч взрослых.

По словам заместителя директора колледжа связи №54 Артема Апеля, в этом учебном заведении взрослые могут пройти переобучение по более чем 100 курсам.

«Одной из самых популярных профессий стал инженер по сервису и ремонту мобильной техники, курс организован вместе с Samsung. Платить за обучение может сам желающий пройти эти курсы, так и, например, компания Samsung направляет своих инженеров на повышение квалификации», - отметил Апель.