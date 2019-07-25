РИАМО – 25 июл. Карантин по бешенству животных объявили на части территории городского округа Королев, там запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (25 июля 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории в границах неблагополучного по бешенству животных садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» вблизи южной границы города Королев городского округа Королев Московской области», – говорится в документе.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.