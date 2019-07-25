РИАМО - 25 июл. В Сергиево-Посадском городском округе на Скобяном шоссе в четверг загорелся автомобиль, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 16:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, Скобяное шоссе, дом 11а», — говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить в 16:39. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 28 пожаров.