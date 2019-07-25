РИАМО - 25 июл. Возле станции «Некрасовка» возведут торговый центр с кинотеатром и подземным паркингом, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Его общая площадь составит около 56,8 тысячи квадратных метров. Он будет находиться на территории будущего транспортно-пересадочного узла «Некрасовка».

«В его (ТПУ — ред.) состав войдут технологическая часть, ТРЦ с кинотеатром и подземным паркингом и ФОК, который будет включать ледовый дворец, бассейн, спортивные залы», — говорится в сообщении.

Также здесь на пожертвования прихожан и благотворителей возведут храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, на территории ТПУ высадят большой зеленый парк.

В четверг объявили стартовые условия открытого конкурса на строительство коммерческих объектов ТПУ «Некрасовка» в ходе заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

Так, минимальная цена продажи 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Некрасовка» составляет 99,06 миллиона рублей.