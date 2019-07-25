РИАМО - 25 июл. Французский художник с мировой славой Оливье Гросстет со своей командой соберет невесомый парящий мост из картона и клейкой ленты на ВДНХ, к участию в сборке пригласили всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства».

По словам художника, невесомый мост возведут для того, чтобы оспорить материальные ценности, на которых сейчас держится общество. Также сооружение станет символом дружбы народов и заключительной частью V Международного фестиваля искусств «Вдохновение», прошедшего в преддверии 80-летия ВДНХ. Работы над созданием моста стартуют 27 июля.

«Присоединиться к мастеру смогут все желающие на протяжении четырех дней работ. Сборка и презентация готового моста запланированы на 1 августа в парке «Останкино». Посмотреть на необычную конструкцию можно будет во время юбилейных празднеств ВДНХ до 4 августа включительно», — говорится в сообщении.

С 27 по 30 июля Гросстет и его команда будут конструировать отдельные фрагменты моста: крыши, арки и карнизы. Вся инсталляция будет составлена из 350 картонных коробок, соединенных клейкой лентой. В длину конструкция составит 18 метров, в ширину — 2,5 метра.

Готовый мост поднимут в воздух на высоту около 20 метров при помощи трех воздушных шаров диаметром по 6 метров каждый. Чтобы сооружение не двигалось, задействуют мешки с песком.

Участие в сборке и участие в семинарах по подготовке элементов - бесплатное. Каждый сможет научиться у команды Гросстета авторскому методу работы с картоном, и научиться конструировать из него произведения искусства.

Конечным результатам трудов французских художников и русских энтузиастов станет картонный мост, парящий в воздухе. Сборка и установка инсталляции пройдет в первый день юбилея ВДНХ, 1 августа в 12:00, на площади перед Белой ротондой в парке «Останкино» под шефством самого Гросстета.

«Мои работы — это попытка оживить мечту и поэзию в повседневной рутине. Я стараюсь изменить существующий сегодня баланс сил в пользу легкости, наивности, коллективности и детского счастья. Ведь сказочные ворота и башни, невесомые мосты, коллажи и другие мои работы призваны подвергнуть сомнению те материальные ценности, на которых сегодня взращивается общество», — рассказал Гросстет.

Посмотреть на конструкцию можно будет в течение четырех дней. Когда сооружение будут сносить, горожан также пригласят поучаствовать. Разбор начнется 4 августа в 12:00. Под руководством французской команды можно будет собственноручно разрушить картонные детали, попрыгать на коробках и получить массу удовольствия от процесса и общения.

Известный французский художник-инсталлятор не впервые вносит свою лепту в оформление ВДНХ. В 2015 году он соорудил инсталляцию «Павильон «Детство» перед павильоном №71. Материалом для сказочных башен стали кирпичи из картона.

Картон активно фигурирует в творчестве художника еще с 1998 года: по мнению Гросстета, он выигрывает по сравнению с другими доступными материалами. С 2003 года иллюстратор презентует свои зрелищные сооружения по всему миру в рамках проекта «Коллективные монументальные конструкции из картона».

К 2017 году он построил почти 200 различных инсталляций на пяти континентах и заработал известность тем, что процесс сборки его работ всегда интерактивный и позволяет принять участие многим людям одновременно.

Вход бесплатный, требуется предварительная регистрация.