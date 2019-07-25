РИАМО – 25 июл. Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала Избирательной комиссии отклонить жалобу юриста фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и не регистрировать ее в качестве кандидата, сообщает «Интерфакс».

В четверг Соболь рассказала рабочей группе, что большая часть подписей, собранных в ее поддержку, достоверна, а претензии к ним «незаконные и необоснованные».

«Представитель Соболь заявил, что из 712 подписей, которые проверяющие сочли недостоверными, ее штаб не оспаривает только 28, где действительно обнаружили ошибки, допущенные при сборе. Таким образом, по его мнению, процент недействительных подписей существенно ниже установленных законом 10%», — говорится в сообщении.

Член МГИК Рима Кузнецова отметила, что рабочая группа пришла к выводу рекомендовать комиссии отклонить жалобу Соболь.

«Но так как возникли разногласия, рабочая группа продолжит работу по проверке жалобы. Проверка по жалобе продолжится до заседания комиссии Мосгоризбиркома», — добавила Кузнецова.

Аналогичное решение было принято по жалобам Екатерины Игнатовой и Константина Лисицы — рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому отказать им в регистрации.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам, в частности, оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.