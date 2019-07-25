РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В микрорайоне Климовск Подольска планируют заделать яму на Молодежной улице до 30 сентября по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на яму в одном из дворов микрорайона Климовск. Она отметила, что у дома №7, корпус 6, по улице Молодежная образовалась яма, которая увеличивается после каждого дождя.

«Рассмотрев обращение по вопросу ямочного ремонта на внутриквартальном проезде по улице Молодежная в микрорайоне Климовск сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту будут проведены в срок до 30 сентября», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.