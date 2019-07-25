РИАМО - 25 июл. До пяти лет тюрьмы может получить житель города Яхрома Дмитровского городского округа за порчу чужой иномарки, сумма материального ущерба составила более 10 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

Машина была припаркована во дворе жилого дома на улице Ленина.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.