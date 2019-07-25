РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. Теплоснабжающая организация ООО «Радуга-ХИТ» в среду перестала подавать горячую воду в некоторые многоквартирные дома микрорайона Силикатная-2 в Подольске из-за проведения аварийных работ, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник компании.

«ООО «Радуга-ХИТ» с 25 июля ввела ограничение выработки и подачи горячей воды в ряде домов микрорайона Силикатная-2 из-за ремонтных работ. Из-за дождей образовалась течь в подвалах, которую нужно устранить. Пока ремонтные работы мы планируем завершить к концу июля, а возобновить подачу горячей воды – к 1 августа», – сказал сотрудник.

Он опроверг появившуюся ранее информацию о том, что воду отключили из-за долгов управляющих компаний перед ООО «Радуга-ХИТ» и образовавшегося из-за этого долга самой котельной перед ПАО «Мосэнергосбыт», которая обещала ввести ограничение режима потребления электроэнергии.