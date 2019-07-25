РИАМО - 25 июл. С 1 августа в Подмосковье откроется 435 торговых точек по продаже бахчевых культур, большая часть из которых расположится в Балашихе, Щелкове, Мытищах и Подольске, а также в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Все официальные сезонные точки по продаже арбузов и дынь будут оснащены металлической сеткой и навесом, а также деревянными поддонами, на которых и должны лежать на деревянном поддоне. Продавцы обязательно должны будут иметь при себе медицинскую книжку.

«На нестационарном торговом объекте по продаже арбузов и дынь должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, его основных реквизитов, режима работы и цены на товар. Также на каждом развале должны быть установлены средства измерения (весы, гири и другие) таким образом, чтобы покупатель мог беспрепятственно наблюдать за процессом взвешивания», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Размещать бахчевые развалы запрещается на земле, газонах. Также нельзя ставить точки в арках зданий и остановках общественного транспорта. Запрещена продажа продукции с надрезами. Все торговцы бахчевыми должны будут соблюдать эти правила.

Власти Подмосковья озаботились удобством граждан и даже создали интерактивную карту, размещенных на территории области бахчевых развалов.

Кроме таких сезонных торговых точек, бахчевые культуры будут продавать на 120 розничных рынках и ярмарках, а также 19,6 тысячи розничных магазинов. Ценовая политика разнообразна — в магазинах можно найти бахчевые по цене от 20 до 2 тысяч рублей за килограмм в зависимости от страны производителя.

В тоже время в специализированных точках будет представлен ассортимент из трех позиций по фиксированным ценам: арбузы по цене от 30 рублей за килограмм, дыни «Торпеда» — от 50 рублей, дыни «Колхозница» — от 30 рублей за килограмм.