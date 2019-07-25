РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июл. Всего 11% родов в Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино проходят при помощи операции кесарева сечения, данный показатель один из лучших в Московском регионе, сообщила главный врач медучреждения Наталья Алимова.

В роддоме сочетают традиции классического акушерства и высоких медицинских технологий.

«Специалисты нашего роддома всячески поддерживают естественные роды и делают все возможное, чтобы женщина рожала сама. Лишь 11% родов путем операции кесарева сечения – это очень хороший показатель для такого родильного дома как наш, что даже ниже, чем у наших коллег по области или в родильных домах Москвы», – сказала Алимова.

Она отметила, что для того, чтобы не повышать процент оперативного родоразрешения, доктора медучреждения очень хорошо и удачно практикуют наружный поворот головки плода.

«То есть если женщине со сроком (беременности – ред.) более 30 недель определяется тазовое положение плода, наши врачи поворачивают этого ребенка как положено, осуществляя наружный поворот головки. При этом ребенок восстанавливается в правильном положении. Это облегчает роды и дает возможность женщине родить самой, не прибегая к кесареву сечению», – пояснила Алимова.

В Московской области сформирована трехуровневая система учреждений родовспоможения по оказанию стационарной акушерской помощи женщинам и неонатальной помощи новорожденным детям. Балашихинский родильный дом занимает почетный второй уровень, где при помощи самых современных технологий оказывают все виды помощи матери и ребенку.

«По сути наше учреждение приближено к перинатальному центру, то есть третьему уровню. Новорожденные остаются под заботой врачей-неонатологов, работающих в трех отделениях, связанных между собой: отделении физиологии новорожденных, патологии беременных и реанимационном отделении», – заключила Алимова.

В стенах роддома есть также женская консультация, где будущие мамы со своими мужьями могут пройти подготовку к беременности – провести ее планирование. На базе женской консультации располагается и отделение катамнеза. Будущая беременная женщина попадает в отделение патологии. Работает кабинет пренатальной диагностики. Специальный скрининг позволяет выявить пренатальные пороки развития у детей на самых ранних сроках.

Родильному дому Балашихи в сентябре 2019 года исполнится три года. Он рассчитан на 150 коек. За это время на свет появилось 8074 ребенка. В текущем году родилось более 1535 детей.