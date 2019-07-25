РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. В подмосковном Подольске депутаты «Единой России» отчитались о результатах работы в июле нынешнего года и размещении информации на личных платформах «Избиратель-Депутат», сообщается в группе «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг в совете депутатов городского округа Подольск состоялось очередное заседание фракции «Единая Россия». Депутаты обсудили текущие задачи и ряд вопросов по повестке заседания. Вел заседание руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, заместитель секретаря местного отделения партии Валерий Теличко.

«На встрече единороссы обсудили тему консолидированного голосования депутатов членов фракции «Единая Россия» по вопросам повестки дня очередной сессии совета депутатов 25 июля 2019 года. Также участники отчитались об основных результатах работы депутатов – членов фракции «Единая Россия» в июле 2019 года и размещении информации на личных платформах «Избиратель-Депутат», – говорится в сообщении.

По вопросам повестки заседания высказался депутат Мособлдумы, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Павел Максимович и исполнительный секретарь местного отделения партии Евгений Налетов. Единороссы предложили ряд мер по повышению эффективности участия депутатов–членов фракции в планируемых агитационно-профилактических мероприятиях местного отделения партии.

«На данном этапе нашей работы одна из главных задач – совершенствование форм и методов работы с населением, своевременное исполнение и полное реагирование на вопросы, с которыми к нам обращаются избиратели», – сказал Теличко.

Также подняли вопрос совершенствования работы депутатов–членов фракции «Единая Россия» на приемах граждан, реализацию партийных проектов и контроль исполнения национальных проектов на территории городского округа. Затронули тему недостатков в работе по ведению приема граждан депутатами в местной общественной приемной партии.

Озвучили основные направления работы на второе полугодие 2019 года, а также исполнение задач президиума Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» на текущий период работы.