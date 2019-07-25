РИАМО - 25 июл. В Москве согласовали проект капитального ремонта в первом корпусе ФГУП «Научный центр «Сигнал», который находится по адресу: улица Большая Оленья, дом 8, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В рамках капремонта в здании научцентра будут заменены внутренние дверные блоки, установлены новые подвесные потолки и обновлено покрытие полов. Кроме того, будут обновлены отделка стен и лестничные клетки. Коснется капитальный ремонт и внешнего убранства здания — в проекте учтены ремонт кровли и монтаж новой водосточной системы, а также козырька.

«В рамках наружной отделки научного центра предполагается восстановление кирпичной кладки цоколя и стен, а также размещение новых дверных и оконных блоков. При этом, после завершения ремонтных работ запланирована полная внутренняя отделка и технологическое оснащение помещений в соответствии с их функциональным назначением и технологическими требованиями», - говорится в сообщении.

Научный центр «Сигнал» проводит исследования и разработки в области естественных и технических наук. Корпус №1, в котором и будут проходить ремонтные работы, был построен в 1917 году.