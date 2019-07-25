РИАМО - 25 июл. Народный артист, актер Малого театра Анатолий Торопов ушел из жизни на 92-м году жизни, сообщается на сайте Государственного академического Малого театра.

Свою актерскую школу он получил в театральном училище имени Щепкина. После его окончания в 1952 году он сразу же стал играть на сцене Малого театра, параллельно играя в кино.

«Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича», — говорится в сообщении.

Одними из самых известных его сценических ролей были Карп и Милонов в комедии «Лес» по Александру Островскому, Гурго в комедии «Корсиканка» по Иржи Губачу и Растаковский в комедии «Ревизор» по Николаю Гоголю.

Сотрудники театра сообщили, что о времени прощания объявят дополнительно.