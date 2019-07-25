РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. На Плещеевской улице в подмосковном Подольске по просьбе местного жителя произвели отлов двух безнадзорных собак, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак на Плещеевской улице. Он отметил, что на данной территории значительно увеличилось количество бездомных животных. Мужчина опасался, что они могут представлять опасность.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на улице Плещеевская и сообщает, что на данной территории был произведен отлов безнадзорных животных в количестве двух особей», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту муниципалитета Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.