РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июл. В парке подмосковных Люберец 27 июля пройдет бесплатная тренировка по кроссфиту, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Двадцать седьмого июля в 15:00 в парке «Наташинские пруды» возле сцены состоится спортивно-развлекательная тренировка с элементами кроссфита на свежем воздухе. Она пройдет от проекта «СпортВоМне» и «РосМолСпорт Московской области», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что мероприятие откроет певица Инесса Кравченко. После функционального тренинга на все группы мышц участникам покажут номер экстремального силового шоу «Русский характер».

«Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к бесплатным тренировкам проекта «СпортВоМне», – заключил Агаджанян.