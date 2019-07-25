РИАМО - 25 июл. Подписано распоряжение о предоставлении ООО «Меттойл» земельного участка в Сергиево-Посадском городском округе для строительства завода по производству скважинного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московском области Вадима Хромова, согласно новому инвестиционному проекту компания планирует расширить производство и возвести высокотехнологичный завод по выпуску внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли на арендуемом участке в 1,6 гектара.

«Благодаря строительству еще одного корпуса предприятия инвестор создаст только на первоначальном этапе 100 новых рабочих мест, а в дальнейшем – еще 102. Объем инвестиций в проект превысит 610 миллионов рублей, ввод нового предприятия запланирован не позднее января 2021 года», — добавил Хромов.

Документ о предоставлении участка подготовлен в рамках соглашения, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня 2019 года.

ООО «Меттойл» было создано в 2014 году. В 2015 году начато производство внутрискважинных фильтров на арендуемой производственной площадке в городе Сергиев Посад и произведены поставки для нужд ПАО «Газпромнефть».

В течение 2016 года освоена полная компоновка нижнего заканчивания — комплекса процессов по вскрытию пластов разнообразных пород, последующее закрепление участка забоя, стимуляция притока и главное - освоение залежей полезных ископаемых. До этого вся продукция привозилась компанией Schlumberger из-за рубежа.

На сегодняшний день клиентами ООО «Меттойл» являются крупнейшие российские добывающие компании — «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Газпром» и другие.