РИАМО – 25 июл. Москвичи сами могут выбрать программу празднования Дня города в «Доме на Брестской», сделать это можно на электронной платформе проекта «Активный гражданин», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Любой человек, зарегистрированный на сайте «Активный гражданин», может принять участие в голосовании, которое продлится еще три недели и тем самым сформировать праздничную программу субботы, 7 сентября. Москвичам предлагают выбрать различные форматы мероприятия Дня города в «Доме на Брестской»: квесты, викторины или лекции, затем предстоит определить содержание каждого блока», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В свою очередь директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов рассказал, что на выбор предлагаются три квеста, которые специалисты «Дома на Брестской» разработали в 2019 году: «По дороге из желтого кирпича», «Дневник архитектора» и «Борьба умов: Моя Москва».

«Если, например, пользователь захочет отдать предпочтение формату лекций, то в числе вариантов: «Гостиницы Москвы», «Усадьбы Москвы», «Благоустройство Москвы-реки» и «Кинотеатры Москвы», – дополнил он.

Кроме мероприятий, обозначенных в голосовании, активные горожане могут предложить свой вариант проведения праздника в стенах «Мосстройинформа».

Подробнее познакомиться с условиями голосования и отдать свой голос можно по ссылке.