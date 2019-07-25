РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 июл. В Красногорске полицейские задержали жителя Брянской области по подозрению в порче девяти чужих автомобилей в микрорайоне Павшинская пойма, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы ГУМВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступили сообщения от местных жителей о том, что неизвестный мужчина повредил девять автомобилей, припаркованных возле одного из домов на Красногорском бульваре.

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Брянской области, подозреваемого в совершении противоправного деяния», – сказал сотрудник.

По его словам, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.