РИАМО - 25 июл. Карантин по бешенству животных, установленный в мае текущего года, сняли на ряде территорий городского округа Серпухов, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (25 июля 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 20 мая 2019 года и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Рудаково городского округа Серпухов», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят от западной границы деревни Вихрово до западной границы деревни Станки и далее на север вдоль границы городского округа Серпухов до западной границы деревни Вихрово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.