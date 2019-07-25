РИАМО - 25 июл. С помощью приложения «Проверки Подмосковья» с апреля в регионе инспекторы осмотрели свыше 16,5 тысяч сельхозземель, признаки нарушений выявили в отношении 7,8 тысячи участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Более 16,5 тысяч сельхозземель осмотрели земельные инспекторы муниципальных образований с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» с апреля месяца», — сказал замминистра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов на публичных обсуждениях итогов полугодия в части контрольно-надзорной деятельности в управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Он добавил, что признаки нарушений выявили в отношении 7,8 тысячи земельных участков. По данным Минсельхозпрода Московской области, в оборот по итогам двух кварталов 2019 года вовлечено 8,3 тысячи гектаров сельхозземель.

Герасимов подробно рассказал о практике применения мобильного приложения земельными инспекторами и результатах взаимодействия с Россельхознадзором. За 6 месяцев 2019 года Россельхознадзором по итогам рассмотрения материалов проверок мунземконтроля, проведенных в этом и предыдущем годах, наложено 44,8 миллиона рублей штрафов. Для сравнения, сумма наложенных штрафов за весь 2018 год составила 45,5 миллионов рублей.

Герасимов также рассказал о важной инициативе — автоматизации взаимодействия ведомственных структур в рамках земельного контроля.

«В настоящий момент ведется работа по переводу межведомственного взаимодействия между правительством Московской области, Росреестром, Россельхознадзором и прокуратурой по Московской области на электронный документооборот. Мы хотим сделать так, чтобы результаты земельного контроля — акты о нарушениях — в электронном виде поступали в Россельхознадзор и прокуратуру на рассмотрение для вынесения решений и получения ответа», — подчеркнул Герасимов.

По его словам, это позволит увеличить скорость обмена данными, оперативно информировать все заинтересованные стороны о принятых решениях (в режиме онлайн) и повысить качество материалов, направляемых в органы прокуратуры за счет введения электронных форм и алгоритмов. Переход на электронное взаимодействие планируется начать в августе.

Во встрече профильных государственных служб, на которой разговор шел о практике земельного надзора, приняли участие представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ЦФО, управления Россельхознадзора по Калужской области, Торгово-промышленной палаты Московской области, Общественной палаты Московской области, Московской областной таможни, другие контрольные службы и представители комитетов по управлению имуществом муниципальных образований Подмосковья.

Ранее министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган рассказал, что с начала 2019 года органы местного самоуправления Подмосковья впервые на территории Российской Федерации начали использовать мобильное приложение «Проверки Подмосковья» для проведения плановых (рейдовых) осмотров. Министр отметил, что фактически работа началась только с апреля, поскольку контролировать состояние сельхозземель зимой и ранней весной не позволяет снег.

«Внедрение приложение «Проверки Подмосковья» позволило облегчить работу земельных инспекторов за счет единого стандарта документов и автоматизации процедуры осмотра через заполнение электронной формы», — добавляется в сообщении.

В Подмосковье контрольно-надзорная деятельность осуществляется на местах муниципальными земельными инспекторами. Контроль за их деятельностью осуществляет министерство имущественных отношений региона.