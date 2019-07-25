РИАМО - 25 июл. В Северо-Западном округе Москвы планируется масштабная реконструкция и строительство нескольких современных корпусов для инфекционной больницы №1, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Больница находится на Волоколамском шоссе.

«На площади порядка 7 гектаров готовится к реализации проект реконструкции и новое строительство современного клинического центра с высокотехнологичными амбулаторно-административными, лечебными и боксированными корпусами. Помимо этого, предстоит строительство нескольких вспомогательных инженерных и хозяйственно-бытовых зданий», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Княжевская отметила, что прежнее здание инфекционной больницы № 1 во многом не отвечает современным санитарно-гигиеническим и профилактическим требованиям. Старые корпуса снесут, на их месте появится современный стационар.

Корпуса будут восьмиэтажными. Медпомощь в них одновременно смогут получать 500 человек. Больницу оснастят самой современной техникой для диагностики и лечения.

Объект будет реализован в рамках Адресно-инвестиционной программы.