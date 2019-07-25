РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска возобновили ремонт крыши дома, который не могли доделать почти четыре года, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

В доме №69 поселка Дубровицы в 2015 году начался ремонт кровли, но его сделали только на треть. В течение нескольких лет жители верхних этажей страдали от протечек, во многих квартирах на стенах и потолках образовался грибок, вышла из строя электропроводка.



«Впервые мы увидели удручающее состояние дома №69 в поселке Дубровицы в декабре 2017 года, когда собирали по квартирам жителей подписи против застройки Кутьина. Совет ТОС начал добиваться ремонта дома. После многочисленных обращений к власти, в том числе в прокуратуру, наконец-то начали ремонт крыши за деньги фонда капитального ремонта, 25 июля в дом завезли материалы», – сказал Старчак.

По его словам, жителям нужно контролировать любые работы в доме и добиваться их завершения, а также проверять качество проводимого ремонта.