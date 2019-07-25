РИАМО - 25 июл. Состояние девочки-инвалида в Электростали, которую, по данным СМИ, избили сверстницы, нормальное, ее уже отпустили из больницы домой, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Ранее СМИ сообщили, что в подмосковной Электростали три подруги, которым от 10 до 13 лет, якобы избили железными прутьями 10-летнюю девочку-инвалида, когда та играла на детской площадке. Избиение остановила случайная прохожая, после чего ребенка отправили в больницу.

«Мы следим за ситуацией. После происшествия девочку поместили в медицинское учреждение, провели обследование. Каких-либо серьезных травм у нее не обнаружено. Сейчас она чувствует себя нормально, ее уже отправили с отчимом домой», – заявила Мишонова.

Она добавила, что в настоящее время полиция проводит проверку по статье 6.1.1 КоАП РФ и выясняет все обстоятельства, при которых девочка получила ушибы.

«По предварительным данным факт избиения не подтверждается. Ждем завершения проверки», – пояснила Мишонова.

Также детский омбудсмен рассказала, что, по предварительным данным, женщина, которая вызвала скорую помощь, момента избиения не видела.

«Все дети из благополучных семей. Свою вину отрицают и утверждают, что девочка упала в приступе во время игры в «Казаки-разбойники», – заключила Мишонова.

Областное управление СК также организовало проверку по факту избиения малолетней девочки-инвалида ее сверстниками в Электростали.