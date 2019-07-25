РИАМО – 25 июл. Врачи Государственной ветслужбы Минсельхозпрода Подмосковья обеспечивают оказание ветеринарной помощи на всероссийских соревнованиях по многоборью кинологов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всероссийские соревнования по многоборью кинологов среди команд и ведомств органов безопасности и правопорядка РФ проходят в городском округе Щелково с 23 по 26 июля.

«Эпизодическое благополучие и оказание неотложной ветеринарной помощи обеспечивают на соревнованиях сотрудники Щелковской ветстанции «Терветуправление 3». В работе врачей задействован автомобиль скорой помощи, укомплектованный современным диагностическим оборудованием и всем необходимым для вакцинации, реанимации, диагностики и взятия анализов животного», – сказал глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

Мероприятие проходит на базе Центральной таможни «Кинологический центр Федеральной таможенной службы России». В соревнованиях кинологов участвуют девять команд силовых структур и 74 служебные собаки.

«Травм и случаев, требующих серьезных вмешательств ветврачей на соревнованиях пока не было. Надеюсь, что и не будет», – дополнил Разин.