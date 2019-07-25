РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. Жителей Подольска приглашают принять участие в походе на гору Большой Тхач на Западном Кавказе, который пройдет с 3 по 9 августа, сообщил «РИАМО в Подольске» экстремал Сергей Мельников.

«Я собираю команду из Подольска на поход на гору Большой Тхач. Это горный массив на водоразделе рек Малая Лаба и Белая. Расположен на Западном Кавказе, на границе республики Адыгея и Краснодарского края. Поход будет легким, поэтому присоединиться к команде из горокруга могут все желающие. Нам необходимо собрать еще 5-6 человек», – сказал Мельников.

Он отметил, что участники будут добираться до Краснодара, а оттуда отправятся на маршрут, который пройдет по природному парку «Большой Тхач». Путешественников ждет восхождение на саму гору Большой Тхач, высота которой более 2,3 тысячи метров.

Узнать подробности и присоединиться к команде из Подольска можно по телефону: 8(925)844-91-33. Также узнать подробности о походе можно в группе «Rutrail едет на Кавказ» в соцсети «ВКонтакте».