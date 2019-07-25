РИАМО - 25 июл. За первое полугодие инспекторы Госадмтехнадзора провели в городском округе Домодедово 1,3 тысячи проверок, в результате чего были выявлено и устранено 473 нарушения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В адрес местной администрации и различных организаций направлено 27 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений», – сказал Главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Олег Баженов.

В Домодедове одним из приоритетных направлений в работе территориального отдела №24 Госадмтехнадзора Подмосковья стал контроль содержания детских игровых и спортивных площадок. Так, на 33-х из 292 объектов были выявлены и оперативно устранены нарушения — демонтированы опасные элементы, восстановлены резиновые покрытия, налажена регулярная уборка.

Кроме того, усилиями инспекторов были приведены в надлежащее состояние 11 контейнерных площадок. Всего их в городском округе насчитывается порядка 1,1 тысячи, но соответствуют требования лишь 179.

В ходе работы на 11 дорогах и улицах городского округа сотрудники Госадмтехнадзора поспособствовали восстановлению работы освещения. Так, было заменено более 80 неисправных светильников в микрорайоне Западный, в деревне Новосъяново, селе Домодедово и на Каширском шоссе.

Также за первые шесть месяцев 2019 года в территориальном отделе №24 Госадмтехнадзора Московской области разобрались с 326 обращениями граждан.