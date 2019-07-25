РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Жители подмосковных Люберец пожаловались на вырубку деревьев на улице Электрификации, сообщила «РИАМО в Люберцах» депутат городского округа Ирина Астахова.

«В четверг, 25 июля, у домов №№42, 44 на улице Электрификации Люберец вырубили деревья! Они создавали хоть какой-то заслон от пыли и шума. Сейчас там прокладывают водовод, и генподрядчик спилил деревья. Жители обратились ко мне за помощью», – сказала Астахова.

Она добавила, что жители приступили к сбору подписей против вырубки, но не успели. В четверг они посетили данное место, из-за конфликта туда вызвали полицию.

По словам представителя генподрядчика ООО «Энергия Ом», все работы по прокладке водовода ведутся с разрешительной документацией. Полиция проверила все документы и разрешила продолжать работы.

«Есть порубочный билет, в нем отмечено каждое дерево-название, размеры. Компенсация за вырубку уплачена в бюджет городского округа Люберцы», – заключил собеседник.