РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В Парке Победы в поселке Кузнечики Подольска 26 июля пройдет «Фотосушка», на которой профессиональные фотографы и любители смогут показать свои работы и обменяться фотографиями, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Посетите одно из наиболее ярких культурных событий этого лета, чтобы насладиться потрясающими фотографиями любителей и профессионалов. 26 июля в Парке Победы поселка Кузнечики пройдет «Фотосушка», начало в 15:00», – говорится в сообщении.

«Фотосушка» – это международный выставочный проект по обмену фотографиями. Суть акции заключается в том, что любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие.