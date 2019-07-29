Жаркие выходные обрадовали москвичей, которые устремились на пляжи и опен-эйры, но радость была недолгой – в столицу снова пришло похолодание, причем синоптики обещают ультрахолодную неделю. Июль в Москве выдался дождливым и холодным. Из-за плохой погоды закрываются веранды кафе и не раскупаются летние коллекции на распродажах. В Instagram и Facebook многие жалуются на то, что в Москве нет лета, и даже подписывают петиции о его возращении. Обозреватель РИАМО нашла москвичей, которые любят холодное лето, и узнала, как они его проводят.

Сергей, 25 лет:

«Холодное лето – это необязательно дождь. Для меня это возможность носить любые летние вещи, достаточно взять с собой легкий джемпер, и при этом не потеть! Мне проще потеплее одеться в холод, чем сидеть и думать, сколько килограммов льда мне надо приложить к голове, чтобы не сдохнуть тут прямо сейчас.

К тому же, общественный транспорт в Москве гораздо комфортнее в прохладную погоду, чем в жару.

В такое лето, как сейчас, люди менее раздражительны, и никакой толстый мужик не воняет рядом.

Жара плохо отражается на работоспособности и любых активностях – все становится лениво, хочется лишь прохладной водички и полежать. Я уже молчу о том, как жить в жару без кондиционера, а окна выходят на солнечную сторону… Готовить еду, сушить голову, гладить – невозможно.

Не понимаю этого нытья про возращение лета. Даже с проливным дождем не вижу никаких проблем. Зонтики, дождевики в помощь. А уж как замечательно пахнет свежестью после ливня – окна нараспашку и наслаждайся.

Температура плюс 15-17 наиболее удобная для жизни в мегаполисе. Я не против солнышка, шортиков и плюс 30-ти, но точно не в формате, когда мне надо ходить на работу или что-то делать по дому, да даже гулять в такую жару в городе не хочется. 30-градусная жара хороша в отпуске у моря, но не каждый же день».

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Татьяна, 35 лет:

«Не понимаю, что жаловаться на холодное лето, как будто мы на Мальдивах, а не в Москве. Жаркое лето подходит только школьникам, которые отдыхают три месяца.

А занятому человеку в жару кажется, что жизнь проходит мимо, потому что все равно некогда разгуливать в парках и ходить на пикники. Сдавать сессию или сидеть за компом в офисе намного приятнее в прохладу. А когда в ленте у всех дождь – не так обидно.

Я люблю глинтвейн, а в летних коктейлях слишком много льда, поэтому сидеть на веранде с пледом и греться от горелки для меня кайф.

Гулять по Патрикам, не прилипать к людям в метро, носить любимые жакеты и тренчи, как в Лондоне, мне нравится, так что жару можете не возвращать».

Екатерина, 27 лет:

«Мне нравится это лето, потому что не жарко. Нет дурацких споров с коллегами по поводу кондиционера или окна, и вообще мозг не плавится, и можно нормально работать. В метро все приятно пахнут – не прижимаются потеющие вонючие мужики.

Гораздо приятнее находиться на улице без очков и не щуриться от яркого солнца, если очки вдруг забыла дома.

Еще я не люблю загорать. Совсем. Что за радость поджарить себя как курицу-гриль?

Несмотря на все разрешения, мне брезгливо плавать на озере или реке. В отпуск в жаркие страны я тоже не езжу. Последний раз такое случалось со мной в детстве. В последние годы я езжу по Северу, поэтому искупаться в 10-15 градусов для меня не проблема.

Еще я люблю осенние шмотки, обожаю свои «мартинсы» и кроссовки и очень не люблю босоножки, так как в метро в них тебе обязательно наступят на ногу.

Гулять в такую погоду тоже комфортнее: прятаться от ливней в кафешках или дома с книжкой, ходить в гости, устраивать пикники на балконе, смотреть мелодрамы под ягоды. Разве это не романтично? Еще я люблю наблюдать за молниями во время грозы и фотографировать, так как в пасмурных красках мир красивее».

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Даша, 28 лет:

«Я плохо переношу жару с детства, у меня сразу падает настроение, и все силы уходят на то, чтобы с ней бороться. Не люблю мерзнуть под кондиционером и просто обожаю сочную летнюю листву. В жаркое лето она высыхает, как в тропиках, а сейчас влажная, зеленая и свежая, как в лесу.

Учитывая то, что в Москве отключают воду, холодное лето – отличный лайфхак, чтобы это пережить.

В прохладную облачную погоду не приходится бегать в душ по четыре раза в день».

Анна, 27 лет:

«Люблю холодное лето, а точнее, отсутствие жары и духоты, поэтому комфортные плюс 20 – моя стихия. Не могу понять людей, которые вожделеют 30-грудусную жару в городе и постоянно жалуются на комфортную московскую прохладу.

Просыпаешься с утра уже весь разбитый, дорога на работу в общественном транспорте превращается в испытание.

Еще я не люблю пляжную одежду, которую в жару начинают носить даже в офис. Шорты, кроп-топы, майки-алкоголички и сланцы выглядят нелепо в городе. Палящее солнце прекрасно только на морском побережье или, как минимум, на даче возле бассейна со стаканчиком охлажденного лимонада в руке».

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Мария, 23 года:

«Как фанат температуры не выше 20-23 градусов, я сказала бы, что холодное лето в Москве – вовсе не такое уж холодное. Просто мороженное не тает у меня в руках, а шоколадка не плавится, пока я несу ее в сумке от магазина до дома.

Мне нравится, когда лето в Москве нежаркое, а погода похожа на апрельскую весну или сентябрьскую осень.

Тогда лето теряет сходство со старым автобусом, в котором разом сломался кондиционер и заклинило окно».

Настя, 18 лет:

«Мне комфортнее холодное лето, чем жаркое. Во-первых, мой организм очень тяжело переносит жару, у меня начинается тошнота, головокружение, слабость, то есть я ничего не могу делать в жаркую погоду.

Во-вторых, некоторые помещения не оборудованы кондиционерами и, конечно, сидеть в душной комнате нет никого удовольствия. Да и кондей не всегда выход, постоянно боишься простудиться».

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