РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Жители подмосковного Подольска до 15 августа смогут проголосовать за школы, которые необходимо капитально отремонтировать в 2020 году, сообщается на сайте администрации округа.

В четверг на портале «Добродел» началось голосование по включению школ в программу капитального ремонта зданий и благоустройства территорий. Жители могут сделать свой выбор до 15 августа.

«Жители могут оставлять свои предложения и комментарии, которые будут рассмотрены в первую очередь при утверждении программы. Приглашаем всех жителей Подольска, заинтересованных в капремонте школ и благоустройстве их территорий, проявить максимальную активность, сделать свой выбор и проголосовать на портале «Добродел», – говорится в сообщении.