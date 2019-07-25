РИАМО - 25 июл. Ансамбль усадьбы Антона Чехова в подмосковном селе Мелихово, в которой писатель жил в 1892-1899 годах, включили в число объектов культурного наследия регионального значения, соответствующее распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области имеется у РИАМО.

«Включить выявленные объекты культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения», - говорится в документе.

Усадьба расположена в селе Мелихово городского округа Чехов. В том числе, статус объектов культурного наследия регионального значения получили флигель, в котором была написана пьеса «Чайка» (1894 год), флигель-кухня (1893 год), баня (1895 год), дом для прислуги (1893 год), пожарный сарай (1896 год), парк с прудом (середина XIX века).

Также в отношении усадьбы установлен режим использования территории, согласно которому проведение реставрационных работ разрешается только по специально разработанным проектам, согласованным с органом охраны объектов культурного наследия. Запрещается любое строительство, не связанное с восстановлением ансамбля усадьбы, самовольная вырубка растительности, размещение рекламы, а также благоустройство, меняющее исторический облик территории.