РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Сотрудники министерства физической культуры и спорта Московской области проведут прием граждан в Подольске 29 июля, прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте администрации округа.

«В понедельник, 29 июля, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства физической культуры и спорта Подмосковья», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Все желающие смогут смогут узнать подробности по телефону: 8(496)755-57-00.