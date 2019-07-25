РИАМО - 25 июл. В Пресненском районе Центрального административного округа Москвы в связи с реконструкцией газопровода по улице Пресненский Вал введут ограничение движения транспорта, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Так, с 31 июля по 29 августа движение ограничат по одной из полос переулка Зоологический от дома 24, строение 3, а также по улице Малой Грузинской до дома 10б на улице Зоологической. Кроме того, в этот же период будет ограничено движение по одной полосе на улице Климашкина от дома 29, строение 3, по Малой Грузинской улице до дома 26 по улице Климашкина. Позже, с 11 сентября по 31 октября, на этих же улицах повторно введут ограничения.

Кроме того, схему движения изменят на участке улицы Малой Грузинской от дома 22 по улице Красная Пресня до дома 34 по Малой Грузинской. Здесь с 26 октября по 28 октября 2019 года и с 9 января по 16 февраля 2020 года также будет ограничено движение по одной из полос.

На всех указанных участках также будет произведено временное уширение за счет ликвидации парковочного пространства, поэтому ограничения не должны стать проблемой для водителей.