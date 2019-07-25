РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Санитарный вертолет доставил пациента с ожогами II-III степени тела из Ивантеевки в больницу Подольска, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«24 июля из Ивантеевской центральной городской больницы с помощью вертолета перевезли пациента с термическими ожогами II-III степени в Подольскую городскую клиническую больницу», – говорится в сообщении.

Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.