РИАМО - 25 июл. Подмосковные следователи организовали проверку по факту избиения малолетней девочки-инвалида ее сверстниками в Электростали, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В СМИ появилась информации о причинении вреда здоровью девочке-инвалиду ее сверстниками на детской площадке в Электростали. Следственным отделом <…> организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Следователи опросят очевидцев происшествия и установят причины инцидента. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили, что в подмосковной Электростали три подруги, которым от 10 до 13 лет, избили железными прутьями 10-летнюю девочку-инвалида, когда та играла на детской площадке. Избиение остановила случайная прохожая, после чего ребенка отправили в больницу.