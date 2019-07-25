РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В Подольске на территории многофункционального парка «Сынково» завершилось строительство первого коворкинга для промышленных предприятий по производству пищевых смесей, синтезированных алмазов, швейной продукции и другие, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Подмосковья.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов производственно-складского комплекса «Industrial City» в городском округе Подольск. Новый объект построен на территории многофункционального парка «Сынково», – говорится в сообщении.

В настоящее время есть предварительные договора на размещение шести резидентов на площади 8 600 квадратных метров. Это предприятие по производству пищевых смесей, синтезированных алмазов, швейное производство, предприятие по выпуску запорных механизмов и задвижек, центр обработки данных одного из провайдеров.

«Это своего рода коворкинг для промышленников с арендными площадями от 400 до 700 квадратных метров, а также пристройками для размещения офисных помещений. Здесь субъекты малого и среднего бизнеса смогут удобно расположить свое производство, получив помещение с подготовленной инженерной инфраструктурой», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, новый комплекс предназначен для размещения производственных помещений малого и среднего бизнеса в формате «Light Industrial». В общей сложности в Сынкове возвели почти 12 тысяч квадратных метров «Industrial City». Сумма инвестиций в объект составил более 1 миллиарда рублей.

«Мы планируем развивать новый формат производственно-складских комплексов для малого и среднего предпринимательства. Планируется, что подобные объекты появятся в скором времени в Дубне и Химках», – добавил Хромов.