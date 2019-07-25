РИАМО – 25 июл. Праздник «Московский спорт в «Лужниках» пройдет 27 июня, гости мероприятия смогут попробовать обыграть робота в шахматы, сообщила журналистам в четверг первый заместитель руководителя столичного департамента спорта Светлана Бажанова.

«С 2007 года Москомспорт проводит большой спортивный праздник в легендарных «Лужниках». В 13 раз мы встречаем гостей и очень этому рады. В этом году каждая площадка может назвать себя значимой. Например, пройдет крупнейший шахматный турнир под открытым местом – это 500 досок и сеанс игры с роботом, которого нельзя победить, но попробовать свои силы можно», – сказала Бажанова.

Она добавила, что много сюрпризов приготовили для посетителей площадки футбольного клуба «Локомотив». Здесь можно будет сыграть в мини-футбол. А юные гости смогут пройти отбор и быть зачисленными в футбольную школу трехкратных чемпионов России.

На одной из площадок проведут шоу с известными гимнастами под руководством четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.

Координатор городского праздника «Московский спорт в «Лужниках» Илья Черных добавил, что на мероприятии будет около 50 различных площадок. Организаторы ожидают свыше 200 тысяч посетителей.

«На этот праздник мы ждем 200 тысяч человек, может и больше. Праздник очень популярный. Будет около 50 площадок. Каждую площадку мы старались сделать по своему уникальной. Чтобы люди, которые хорошо знакомы, например, с шахматами или теннисом с другой стороны посмотрели на эти виды спорта», – разъяснил Черных.