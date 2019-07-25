РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Депутаты подмосковного Подольска поддержали передачу помещения в безвозмездное пользование частному лицею округа для развития образования и науки, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации Подольска прошло 62-е заседание совета депутатов округа. В нем принял участие глава городского округа Николай Пестов. Сразу несколько вопросов были вынесены на повестку дня. Депутаты также обсудили предоставление муниципальной преференции (льготы, – ред.) частному лицею «Парус».

«Согласно закону о защите конкуренции, преференции могут даваться по предварительному согласию антимонопольного органа. Сообщаю, что данный орган дал данное согласие на предоставление частному лицею «Парус» преференции в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального помещения на улице Литейная площадью 456 квадратных метров сроком до 3 лет. Данная мера предлагается в целях развития образования и науки в округе», – сказал замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

Депутаты поддержали предоставление преференции и обсудили ряд других вопросов.