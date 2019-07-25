РИАМО – 25 июл. Пути и инженерные системы заменят на Каховской линии метрополитена в рамках реконструкции, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, данный участок сильно устарел – мощности и энергоустановки не позволяют эксплуатировать его в условиях развития метрополитена.

«В ходе реконструкции Каховской линии строители обновят облицовку путевых стен и платформ, заменят пути», – заявил Бочкарев в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он добавил, что сейчас закрыта одноименная станция, на которой построят дополнительный переход со станции «Каховская» на «Севастопольскую».

Реконструкция Каховской линии будет проводиться для ее включения в строящуюся Большую кольцевую линию метро.