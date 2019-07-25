РИАМО – 25 июл. Пути и инженерные системы заменят на Каховской линии метрополитена в рамках реконструкции, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, данный участок сильно устарел – мощности и энергоустановки не позволяют эксплуатировать его в условиях развития метрополитена.
Он добавил, что сейчас закрыта одноименная станция, на которой построят дополнительный переход со станции «Каховская» на «Севастопольскую».
Реконструкция Каховской линии будет проводиться для ее включения в строящуюся Большую кольцевую линию метро.
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