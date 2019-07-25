РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июл. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила сотрудников следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Подмосковью с 306-й годовщиной образования службы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Следственный отдел по городу Красногорску вот уже три года подряд является лучшим по области. Все тяжкие и особо тяжкие дела в этом году (в 2019 году - ред.) раскрыты. Искренние слова благодарности и признательности вам, следователи и криминалисты, ветераны следствия и студенты. С Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации!» – сказала Хаймурзина.

25 июля 1713 года Петр I издал указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Волконского», которая подчинялась исключительно главе государства. Следственный комитет РФ и сегодня не входит в структуру ни одного из органов государственной власти, подчиняясь напрямую президенту России.