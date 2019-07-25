РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Спасатели Люберец призвали родителей провести для своих детей тренировочную эвакуацию из дома или квартиры для выработки правильных действий во время пожара, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«Уважаемые родители, обязательно отработайте на практике эвакуацию из квартиры или дома в случае пожара. Научите детей вызывать с домашнего и мобильного телефона пожарную охрану. Если ребенок сумеет назвать свою фамилию, имя, адрес, что и где горит, то такую информацию в службе «01» обязательно примут», – говорится в сообщении.

Родителей просят обратить внимание ребенка на то, что с мобильного телефона вызвать пожарную охрану можно по телефону – 101 , со стационарного – 01.

Познакомить ребенка с основами безопасного поведения можно на портале.