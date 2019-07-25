РИАМО – 25 июл. Сыры из Германии и Италии уничтожили в рамках проверки в торговом центре «Княжий двор» в городском округе Истра, общий вес санкционной продукции превысил 36 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Проверка проводилась 23 июля.

«В результате установлены факты реализации молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ – сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Польши, Франции, Нидерландов, Финляндии общим весом более 36 килограммов», – отмечается в сообщении.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.