РИАМО - 25 июл. До конца года власти Москвы планируют утвердить дополнительные площадки для строительства домов по программе реновации общей площадью 2-2,5 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня мы занимаемся самой тяжелой частью работы, прочесываем все районы для поиска площадок. Потенциал площадок, которые мы рассматриваем на штабах, еще на 2-2,5 миллиона квадратных метров», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что дома, которые строятся по программе реновации, относятся к полноценным домам бизнес-класса.

«Это дома по своему качеству равны домам бизнес-класса. И первые готовые дома, которые полностью проектируем по этой программе, появятся в конце 2020 - начале 2021 года», — сказал Хуснуллин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным почти два года назад. В нее включены более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы.