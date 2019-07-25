РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. Восемь торговых центров в Королеве могут оштрафовать за отсутствие паспортов антитеррористической защищенности, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В четверг в Королеве прошло заседание рабочей группы антитеррористической комиссии, на которой участники обсудили антитеррористическую защищенность торговых объектов в городе и проводимую работу в этом направлении. Восемь торговых центров 17 февраля получили предписание на устранение нарушений от 2-го отделения 1-го окружного отдела УФСБ России по Москве и Московской области.

«Если предписания владельцы торговых центров не исполняют и не оформляют необходимые по закону паспорта антитеррористической безопасности, нужно привлекать их к административной ответственности. Наша задача – обеспечить безопасность посещения общественных мест в городе и нужно с ними работать до устранения проблемы», – сказал Копцик.

Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей. Чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность торговых объектов, в них проводилось обследование комиссией, в которую входили сотрудники Росгвардии, ФСБ, МЧС и собственники зданий. По результатам обследования выдавались рекомендации, предписания или паспорта антитеррористической безопасности.