РИАМО - 25 июл. Почти 3 тысячи кандидатов выдвинулись на выборы в Подмосковье, всего в регионе проходит 31 избирательная кампания, сообщил РИАМО секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин.

«Вчера завершилось выдвижение кандидатов. Почти 3 тысячи кандидатов выдвинуто в порядке самовыдвижения и избирательными объединениями. Больше всего выдвинули политические партии - свыше 2 тысяч. Это свидетельствует, что выборы будут конкурентными. В предвыборной борьбе участвуют 14 партий и одна общественная организация», — сказал Кудрявин.

Он отметил, что всего в регионе проходит 31 избирательная кампания. Документы на регистрацию еще подают, уже зарегистрировано более 300 человек, отказов мало.

«Сама регистрация продлится до 6 августа, до этого времени комиссии обязаны принять решение. Документы на регистрацию можно подать до 27 июля», - уточнил Кудрявин.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов городских округов. По итогам выборов будут замещены 584 мандата.