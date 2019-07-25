РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июл. Управляющие компании Красногорска до 15 сентября должны будут подготовить к отопительному периоду дома и подписать соответствующие паспорта, сообщил заместитель заведующего теротдела №15 Госжилинспекции Московской области Вячеслав Королев.

В четверг в администрации городского округа Красногорск провели очередную встречу, посвященную долгам в сфере ЖКХ. Вел заседание начальник управления ЖКХ Игорь Гуреев. Приняли участие представители Госжилинспекции, управления ФССП, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

«В городском округе Красногорск около 1,5 тысяч многоквартирных домов. Все они должны быть подготовлены к отопительному периоду до 1 сентября. Крайний срок – к 15 сентября должны быть подписаны паспорта готовности», – сказал Королев.

Он отметил, что по поручению правительства Московской области жилищная инспекция должна проверить не менее 30% домов из числа тех, на которые подписаны паспорта готовности к отопительному сезону.

«Мы уже проверили около 100 домов. В частности, сегодня (25 июля – ред.) проверили дома управляющей компании «ДЭЗ». Смотрим очень досконально, не «сквозь пальцы». Из 11 домов нарушения найдены в восьми», - добавил Королев.

Он отметил, что по результатам проверки составлен акт. Будет составлено административное производство, выданы предписания, чтобы нарушения устранили до 1 сентября. Затем сотрудники Госжилинспекции проведут повторную проверку. В случае, если нарушения не будут устранены, материалы направят в суд.

"Госжилинспекция принимает все необходимые меры, чтобы дома были готовы к отопительному сезону – в них было тепло, светло, и жителям предоставлялись жилищно-коммунальные услуги, которые предусмотрены действующим законодательством», – подчеркнул Королев.