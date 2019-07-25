РИАМО - 25 июл. Власти Москвы до конца года примут решение по монорельсу, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы на сегодняшний день делаем проект планировки и проводим обследование несущих конструкций, чтобы сделать полноценный проект. Думаю, что до конца года мы все решения примем и градостроительные, и технические. Из монорельса сделать другой вид транспорта инженерно-технически сложно», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что власти пытаются решить, как на монорельсе спроектировать трамвай и связать его с трамвайной сетью города.

Единственная в Москве линия монорельса была запущена в 2004 году на северо-востоке столицы. На маршруте длиной 4,7 километра расположилось шесть станций. С открытием нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском Московского центрального кольца пассажиропоток на монорельсе снизился на треть, поэтому решено было реконструировать нерентабельный проект.

Власти столицы обсуждали план, по которому предполагалось разобрать часть монорельсовой дороги в районе Останкино. Группа дизайнеров предлагала сделать на месте монорельса парк с висячими садами. В октябре 2018 года стало известно, что по монорельсу планируют пустить трамваи.