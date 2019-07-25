РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июл. Полицейские подмосковной Балашихи задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в краже автомобиля стоимостью более 1 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя о том, что во дворе одного из домов на улице Ленина неизвестные похитили его автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении злоумышленника Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.