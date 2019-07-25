РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Депутаты Подольска одобрили увеличение дохода бюджета округа на 2019 год почти на 200 миллионов рублей и безвозмездных поступлений более чем на 380 миллионов рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации Подольска прошло 62 заседание совета депутатов округа. В нем принял участие глава горокруга Николай Пестов. На повестке дня значились несколько вопросов. В том числе депутаты приняли изменения и дополнения в свое решение от 20 декабря 2018 года «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Предлагаемые изменения в решение совета депутатов «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» обусловлено следующими причинами: корректировкой параметров бюджета; изменениями объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области и другими. Доходы городского округа на 2019 год планируется увеличить на 189,8 миллионов рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджета области. Налоговые и неналоговые доходы бюджета уменьшаются на 201,5 миллионов рублей», – сказала председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова.

Она отметила, что безвозмездные поступления из бюджета области увеличатся на 381,6 миллионов рублей. Предусмотрены также и прочие безвозмездные поступления в сумме 9,7 миллионов рублей, в том числе более 9 миллионов рублей, поступивших в рамках проведения Дня благотворительного труда.

«Расходы бюджета городского округа Подольск на 2019 год предлагается увеличить на сумму 377,3 миллионов рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджета области. Дефицит бюджета увеличится на 187,5 миллионов рублей и составит 519,8 миллионов рублей», – пояснила Коткова.

В ходе заседания депутаты поддержали предложенные изменения, утвердили перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной в федеральную собственность и многое дургое.